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Кендалл Дженнер и Белла Хадид устроили провокацию


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Топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Белла Хадид (Bella Hadid) - не просто коллеги. Девушки в очень тесных дружеских отношениях. И что любопытно, вместе Белла и Кендалл выглядят очень органично. Что заметил модный дизайнер Александр Вонг.

Дженнер и Хадид стали звездами новой рекламной кампании Alexander Wang. И на снимках девушки предстали в весьма провокационных позах и нарядах: черные топы, черные туфли на шпильке, кружевные чулки. И никакого белья. Но с сумочками Alexander Wang в руках. Как уточняется, на прошлой неделе Белла и Кендалл стали главными звездами модного показа Alexander Wang на Неделе моды в Нью-Йорке.

Кстати, недавно Хадид объяснила, почему так мало фотографий, на которых она с улыбкой. По словам топ-модели, она только недавно научилась улыбаться так, чтобы это выглядело естественно в кадре.

«Иногда мне просто некомфортно улыбаться на камеру. Если честно, я только в этом году научилась это делать. Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят: "Ты вообще не такая, какой я тебя себе представляла", потому что им кажется, что я злая и агрессивная, но на самом деле это не так. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.09.2017 Теги: Белла Хадид

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