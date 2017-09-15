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Скончалась экс-солистка группы «Банд'Эрос»


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В популярной группе «Банд'Эрос» траур. 14 сентября в США скоропостижно скончалась бывшая солистка коллектива Рада (Родика Змихновская). Медикам не удалось спасти девушку.

По официальной информации, Рада находилась в гостях у подруги в Калифорнии. В какой-то момент у артистки произошел геморрагический инсульт - внутримозговое кровоизлияние. Змихновская была экстренно госпитализирована, несколько дней медики боролись за ее жизнь. «Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны», — пишут участники коллектива «Банд'Эрос» в Instagram.

Змихновская в свое время выступила одной из основательниц коллектива «Банд'Эрос». Она исполнила такие хиты, как «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Про красивую жизнь». В 2007 году девушка покинула группу, в последнее время занималась кинопродюсированием. «Она ни на что не жаловалась, все у нее было хорошо с карьерой, она находилась в Голливуде. Все у нее было хорошо», – рассказала подруга артистки РЕН ТВ.

По предположениям коллег, кровоизлияние могли спровоцировать недавно произошедшие на солнце вспышки. Сейчас уточняется дата похорон.

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0 Не нравится 0 Нравится 15.09.2017 Теги: Банд’Эрос

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