Алена Водонаева сымитировала свадьбу?

На этой неделе Алена Водонаева сочеталась браком с музыкантом Алексеем Косинусом. Пара отказалась от пышного торжества и устроила свадьбу «только для двоих». При этом Алена не удержалась от соблазна и опубликовала в Insta эффектную свадебную фотосессию. А теперь появились сообщения о том, что никакого бракосочетания не было.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 14 2017 в 3:50 PDT

Некий сотрудник загса в Петербурге сообщил, что в день свадьбы Водонаевой учреждение было закрыто. И якобы Алена с Алексеем арендовали зал загса для фотосессии, но официальной регистрации брака не проводилось. Поклонники и журналисты переполошились.

Но директор Водонаевой поспешил опровергнуть слухи. По словам мужчины, он, Алена и Алексей долго смеялись над сплетнями. «Забавно читать подобные высказывания в СМИ. Видимо, журналисты, которых не пригласили освещать этот праздник, лучше знают расписание загса. Ребята подали заявление еще в июле. И уже тогда СМИ заговорили о тайной свадьбе. Никому при этом в голову не пришло спросить про свидетельство о браке, новые фамилии и прочую наиполезнейшую информацию. Мы хохочем все утро», — цитирует представителя звезды Woman.ru.

Мужчина добавил, что если бы даже загс был закрыт, организатор свадьбы Анна Городжая имеет «достаточно связей, чтобы открыть для своих клиентов любой Дворец бракосочетания».

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