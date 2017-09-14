Что разрушило брак Эвелины Бледанс?
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Эвелина Бледанс вот уже почти год как свободная женщина. Но официально сообщить об этом звезда решилась только сейчас. В ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» артистка откровенно рассказала о причинах разрыва с Александром Семиным.
Сегодня многие звездные пары придерживаются принципа «счастье любит тишину». И Эвелина на собственном опыте прочувствовала, как негативно может сказаться на отношениях статус публичной персоны.
По словам артистки, ее супруг в какой-то момент просто не выдержал. «К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но, несмотря на него, папа часто видится с сыном», - поделилась звезда.
Эвелина долгое время старалась сохранить лицо. Но теперь это стало невозможным. Сообщение о разводе стало шоком для поклонников артистки, некоторые набросились с обвинениями на Семина. Но Бледанс неоднократно подчеркивала: она и Александр сохранили вполне дружеские отношения.
«Программа Андрея Малахова, слава богу, развеяла неприятные домыслы журналистов про моего, как я не перестану утверждать, идеального (но уже, к сожалению, бывшего) мужа. Он достойный человек, который позаботился, чтобы мы с Семочкой ни в чем не нуждались, и никогда даже не думал ничего делить!» - написала артистка в соцсетях после выхода передачи в эфир.
Ранее мы писали:Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.
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Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.
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Обсуждение 24
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ОлесяОна бросила мужа и сына, ушла из семьи к более успешному,теперь оставили её ради более привлекательной женщины.
14.09.17 18:36
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СимаПри чем тут фальшь? Публичные люди не обязаны всю подноготную как на духу миллионам людей рассказывать. Это личная территория. Просто соблюдают правила игры, дают комфортную для всех версию, их право личное оставлять за кадром.
14.09.17 14:04
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Да Эвелина сама не нищенствует, а прилично зарабатывает.
14.09.17 12:20
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ПрелестиПочему фальшь? Аргументы в студию! Это ваши домыслы, основанные на личных кривых восприятиях и симпатиях. Боня у вас - герой и суперженщина, "достойная лучшего, чем этот миллионер Смерфит" (тоже год тупо врала, что не расстались, фотки постановочные выкладывала с давно уже бывшим, оправдывалась перед подписчиками). Бузова и эта, как Ее, невеста Баскова / тоже штучки из золота, созданные для того, чтобы их баловали мужчины с большой буквы М. А здесь искренняя и яркая женщина весьма непростой судьбы, очень переживала, не вываливала личное на публику... и вам оно фальшь... Вот проституция и куртизанство - это да, это искренние, "наше, исконно женское", это то, от чего вы торчите и чем восхищаетесь в нашей женской природе... А вот родить ребёнка с синдромом Дауна (зная об этом ещё на очень ранних сроках беременности), бороться за него, как тигрица, перед давлением общественного мнения, не... не то, фальшь, не женская сущность. Абортница вы наша искренняя, знаток женской сути и предназначения... Эвелина, в отличие от вас, ближе и к пониманию любви, и к пониманию Бога, и к ощущению пути женщины...
14.09.17 10:43
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гл. шкафЯ подпишусь под каждым вашим словом.
14.09.17 10:45
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КНИЖНЫЙ ШКАФа зачем рожать ребёнка с синдромом Дауна, зная об этом ещё на очень ранних сроках беременности ? и с кем там она боролась как тигрица , если на неё никто и не нападал ?
14.09.17 15:48
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Micha PiterРаз всё и все такие идеальные, зачем расставаться? Так ещё и бывший муженек уже себе новую пассию нашёл. Смешно.
14.09.17 10:33
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гл. шкафСмешно? Ну посмейтесь. Вам не кажется, что у Эвелины другие приоритеты, важнее чем штаны мужика? Был да сплыл. И видимо, по-человечески расстался, раз ей на что жаловаться.
14.09.17 10:42
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КНИЖНЫЙ ШКАФкак мало вы знаете про Эвелину и её приоритеты )
14.09.17 15:49
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гл. шкафМожет я мало знаю об Эвелине, но я знаю как бесконечна фантазия людей, недобреньких таких людишек.
14.09.17 16:13
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ПрелестьНу не таким же идиотом выставлять на всю страну человека,который работает в организации по любви к солнечным детям. Так он их любит, что не выдержал и ушёл из дома. Кто такому после этого руку подаст? Дурдом а не фальшь даже. По словам артистки её супруг больше не выдержал. Чего?
14.09.17 19:08
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))))Вы бы видели какой отвратительный вид был у этого Саши,когда она решила стать Любовью Орловой великого режиссёра,что о любви бы не нашли слов )))))
14.09.17 18:58
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ПрелестьКакая бредятина... Одна фальшь.
14.09.17 10:23
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лакисогласна, слишком сильно они изображали перманетное счастье и стояли на цыпочках образно говоря..она и дальше продложает..
14.09.17 10:36
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Классика жанраЭто она изображала любовь и будет изображать, она ж артистка, а он кормилец.
14.09.17 10:43
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АлуштаОна ж хитрющая ещё та.
14.09.17 23:33
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гл.шкафПочему вы решили, что она должна выложить все как на духу? Обычная история, она прилично старше, ребенка с диагнозом не каждый русский мужчина морально потянет. Но вы не думали, что Эвелина благодарна ему, потому что он содержит их и дает ей возможность нормально воспитывать сложного ребенка? И возможно, поэтому она не хочет полоскать его имя. Я считаю, она молодец, и не вам тут ярлыки вешать, правдивая и безгрешная вы наша.
14.09.17 10:37
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ВикторияПочему минусы? Конечно,фальшь. Мужик ушёл из семьи,потому что к нему подходили на улице и передавали приветы жене?
14.09.17 12:45
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Прелесть праваНадо посмотреть передачу,чтобы понять,что это бред. Не уходит мужчина из семьи по таким причинам.
14.09.17 12:59
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