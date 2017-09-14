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Что разрушило брак Эвелины Бледанс?


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Эвелина Бледанс вот уже почти год как свободная женщина. Но официально сообщить об этом звезда решилась только сейчас. В ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» артистка откровенно рассказала о причинах разрыва с Александром Семиным.

Сегодня многие звездные пары придерживаются принципа «счастье любит тишину». И Эвелина на собственном опыте прочувствовала, как негативно может сказаться на отношениях статус публичной персоны.

По словам артистки, ее супруг в какой-то момент просто не выдержал. «К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но, несмотря на него, папа часто видится с сыном», - поделилась звезда.

Эвелина долгое время старалась сохранить лицо. Но теперь это стало невозможным. Сообщение о разводе стало шоком для поклонников артистки, некоторые набросились с обвинениями на Семина. Но Бледанс неоднократно подчеркивала: она и Александр сохранили вполне дружеские отношения.

«Программа Андрея Малахова, слава богу, развеяла неприятные домыслы журналистов про моего, как я не перестану утверждать, идеального (но уже, к сожалению, бывшего) мужа. Он достойный человек, который позаботился, чтобы мы с Семочкой ни в чем не нуждались, и никогда даже не думал ничего делить!» - написала артистка в соцсетях после выхода передачи в эфир.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2017 Теги: эвелина бледанс

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