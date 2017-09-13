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Мединский призывает не истерить из-за «Матильды»


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Противостояние Натальи Поклонской и Алексея Учителя продолжается. Некоторые активисты протестуют слишком рьяно против допуска в прокат ленты «Матильда», дошло до поджогов и откровенного хулиганства. И министр культуры России Владимир Мединский не выдержал.

В специальном сообщении пресс-службы Минкультуры Мединский призвал общественность успокоиться. По словам министра, он посмотрел новую работу Учителя и уверен, что в картине «нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии».

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». <...>. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении? И вот теперь истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката - просто по соображениям безопасности», - говорится в сообщении.

Чиновник напомнил, что прокатные удостоверения фильмам выдаются строго по законной процедуре. «В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной».

Мединский также обратился к руководству МВД с просьбой «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно-опасными методами навязывания своих убеждений».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 13.09.2017 Теги: Матильда

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