Басков ответил Никите Преснякову

На прошлой неделе в Сети поднялся хайп по поводу неоднозначного замечания Никиты Преснякова. Молодой артист с пренебрежением упомянул Николая Баскова. Поклонники тенора возмутились. Но сам Николай совершенно спокоен. И даже немного польщен.

Пресняков нелестно высказался о Баскове, объясняя разницу между поп-музыкой и роком. «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать?» - писал Никита.

«Золотой голос» не отреагировал. Но в недавнем выпуске программы «Звездный допрос» решил прокомментировать ситуацию. По словам Николая, ему позвонил Владимир Пресняков и пояснил, что Никита не хотел обидеть певца. «Я очень уважаю их семью. Мне кажется, он своим высказыванием решил отрубить свою причастность к популярной музыке. Он же рокер. Мне приятно. Из огромного количества артистов Никита решил, что вся поп-музыка зациклена на мне», - сказал тенор.

Между прочим, ранее на защиту Баскова встал Рустам Солнцев. Он обратился в соцсетях к Никите: «Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок? Ты что такой крутой, на Колю Баскова наехал? Все нормально, развивайся!»

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