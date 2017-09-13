 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Басков ответил Никите Преснякову


0 0

На прошлой неделе в Сети поднялся хайп по поводу неоднозначного замечания Никиты Преснякова. Молодой артист с пренебрежением упомянул Николая Баскова. Поклонники тенора возмутились. Но сам Николай совершенно спокоен. И даже немного польщен.

Пресняков нелестно высказался о Баскове, объясняя разницу между поп-музыкой и роком. «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать?» - писал Никита.

«Золотой голос» не отреагировал. Но в недавнем выпуске программы «Звездный допрос» решил прокомментировать ситуацию. По словам Николая, ему позвонил Владимир Пресняков и пояснил, что Никита не хотел обидеть певца. «Я очень уважаю их семью. Мне кажется, он своим высказыванием решил отрубить свою причастность к популярной музыке. Он же рокер. Мне приятно. Из огромного количества артистов Никита решил, что вся поп-музыка зациклена на мне», - сказал тенор.

Между прочим, ранее на защиту Баскова встал Рустам Солнцев. Он обратился в соцсетях к Никите: «Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок? Ты что такой крутой, на Колю Баскова наехал? Все нормально, развивайся!»

Ранее мы писали:

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем золотой молодежи не всегда легко и приятно. 

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 

Басков пригласил бывшую подругу на свадьбу. Тенор предпочитает не ссориться с бывшими.


0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2017 Теги: Николай Басков

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору