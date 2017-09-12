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Водонаева вышла замуж в Петербурге


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Пышное торжество в компании сотни друзей, громко кричащих: «Горько!»? Нет, этот формат не для Алены Водонаевой. Бывшая участница «Дома-2» предпочла приватное мероприятие. Накануне Алена вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Алексея Косинуса. И свадьба была организована со вкусом.

 

О решении второй раз выйти замуж Алена сообщила в июле. А недавно заявила, что она с женихом даже не рассматривала вариант торжества с размахом, а сразу решила провести нечто необычное только для двоих. Вчера, 11 сентября, Водонаева стала замужней дамой. И все прошло именно так, как хотела девушка.

«Когда планировала свадьбу, то хотела, чтобы это было стильно, выдержанно и вместе с тем удивительно для нас самих. Например, выбрала черную чайку в качестве свадебного ретромобиля вместо лимузинов и мерседесов. И сразу отмела варианты с ресторанами для торжества. В середине дня нас ожидал невероятный обед во Флажной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости», - рассказала Алена Starhit.

Кстати, некоторые обычаи Водонаева решила слегка изменить. «Есть традиция бросать букет невесты. Я решила не нарушать ее. Но раз невеста я, значит, правила тоже мои. И мой букет завтра поймает очень красивая и крутая девчонка, на чьей свадьбе в ближайшем будущем я планирую хорошо погулять!» - сообщила звезда в Insta.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Алена Водонаева

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