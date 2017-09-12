Собчак и Виторган показали сына

В воскресенье в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана был праздник. Пара отмечала день рождения Максима. И похоже, отметила прекрасно. В честь праздника Виторган даже опубликовал видео, на котором можно увидеть лицо маленького Платона.

Максим и Ксения предпочитали не показывать лицо наследника. Но вчера Виторган решил сделать исключение, и в соцсетях появилось видео с малышом. Причем на некоторых кадрах можно увидеть лицо мальчика, и многие поклонники сразу же заметили, что Платон Максимович похож на маму и бабушку. Правда, через некоторое время ролик был удален, но некоторые кадры пока можно увидеть в постах других пользователей соцсетей.

Кстати, многие поклонники Виторгана отмечают, что рядом с Ксенией актер изменился к лучшему. «Смотрю я на Виторгана и понимаю, любовь творит чудеса, нет, он был замечательный, но теперь... он еще и супермачо, столько брутальности, секса и самодостаточности в его новой жизни. Ксения тоже поменялась, ребята, на вас приятно смотреть», «Удивительно гармоничные, талантливые, умные и красивые люди. Видно, что вы очень счастливы. Самого доброго Вам», «Максим суперактер, суперпапа, супермужчина, Ксении очень повезло».

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