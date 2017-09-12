 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак и Виторган показали сына


0 0

В воскресенье в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана был праздник. Пара отмечала день рождения Максима. И похоже, отметила прекрасно. В честь праздника Виторган даже опубликовал видео, на котором можно увидеть лицо маленького Платона.

Максим и Ксения предпочитали не показывать лицо наследника. Но вчера Виторган решил сделать исключение, и в соцсетях появилось видео с малышом. Причем на некоторых кадрах можно увидеть лицо мальчика, и многие поклонники сразу же заметили, что Платон Максимович похож на маму и бабушку. Правда, через некоторое время ролик был удален, но некоторые кадры пока можно увидеть в постах других пользователей соцсетей.

Кстати, многие поклонники Виторгана отмечают, что рядом с Ксенией актер изменился к лучшему. «Смотрю я на Виторгана и понимаю, любовь творит чудеса, нет, он был замечательный, но теперь... он еще и супермачо, столько брутальности, секса и самодостаточности в его новой жизни. Ксения тоже поменялась, ребята, на вас приятно смотреть», «Удивительно гармоничные, талантливые, умные и красивые люди. Видно, что вы очень счастливы. Самого доброго Вам», «Максим суперактер, суперпапа, супермужчина, Ксении очень повезло».

Читайте также:

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.

Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.


0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору