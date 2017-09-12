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Сын Ван Дамма арестован


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У звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма (Jean-Claude Van Damme) проблемы. На днях задержан младший сын актера Николас Ван Варенберг (Nicholas Van Varenberg). 21-летний парень обвиняется в хранении наркотиков и угрозах.

Сейчас Николас находится в тюрьме города Темп, штат Аризона. Полицейские арестовали молодого человека 10 сентября. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов после того, как Ван Варенберг устроил переполох, расколотив кулаком двери лифта.

У лифта были обнаружены следы крови, которые привели к квартире сына звезды. Сосед Николаса по комнате заявил, что он случайно поранил руку. Однако после того, как полицейские покинули дом, парень догнал правоохранителей и сообщил, что Ван Варенберг угрожал ему ножом. В ходе обыска у Николаса были обнаружены пакет с марихуаной и нож.

Парень арестован. Как долго он будет находиться в полиции - пока неясно. Представители Ван Дамма от комментариев воздерживаются.

Напомним, у 56-летнего актера трое детей: дочь Бьянка, сыновья Кристофер и Николас. Бьянка и Кристофер пошли по стопам отца и работают над актерской карьерой.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Жан-Клод Ван Дамм

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