Сын Ван Дамма арестован

У звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма (Jean-Claude Van Damme) проблемы. На днях задержан младший сын актера Николас Ван Варенберг (Nicholas Van Varenberg). 21-летний парень обвиняется в хранении наркотиков и угрозах.

Сейчас Николас находится в тюрьме города Темп, штат Аризона. Полицейские арестовали молодого человека 10 сентября. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов после того, как Ван Варенберг устроил переполох, расколотив кулаком двери лифта.

У лифта были обнаружены следы крови, которые привели к квартире сына звезды. Сосед Николаса по комнате заявил, что он случайно поранил руку. Однако после того, как полицейские покинули дом, парень догнал правоохранителей и сообщил, что Ван Варенберг угрожал ему ножом. В ходе обыска у Николаса были обнаружены пакет с марихуаной и нож.

Парень арестован. Как долго он будет находиться в полиции - пока неясно. Представители Ван Дамма от комментариев воздерживаются.

Напомним, у 56-летнего актера трое детей: дочь Бьянка, сыновья Кристофер и Николас. Бьянка и Кристофер пошли по стопам отца и работают над актерской карьерой.

Ранее мы писали:

Жан-Клод Ван Дамм продемонстрировал чудеса гибкости. Актер похвастался отличной формой.

Супруг певицы Жасмин обвиняется в хищении миллиарда. Идет расследование.

Источник фото: Globallookpress.com