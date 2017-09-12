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Кто будет растить сына Стеллы Барановской?


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На прошлой неделе стало известно о смерти актрисы Стеллы Барановской. Девушка два года боролась с онкологией, но, к сожалению, болезнь победила. Сын Стеллы, 6-летний Даниил, остался сиротой. Что будет с мальчиком? Организацию похорон Стеллы взяли на себя Катя Гордон и Анфиса Чехова.

Ведущие также выразили готовность позаботиться о Данииле, поскольку отец мальчика его не признает, дедушка с бабушкой со стороны отца отказались обсуждать вопрос о дальнейшем воспитании ребенка. К счастью, сейчас ситуация улучшается.

Отец покойной Барановской Станислав Кантеладзе приехал в Москву из США на похороны и заявил, что он готов воспитывать внука. «У нас (с матерью Стеллы) есть внук, мы должны его вырастить, - сказал мужчина на ток-шоу «Пусть говорят». - В первую очередь мы должны договориться между собой, как будем это делать, это очень сложный вопрос. Конечно, для ребенка было бы хорошо, если бы он попал в Америку. И там бы воспитывался… Я бы хотел его забрать, но посмотрим, как договоримся».

Гордон сообщила, что пыталась провести переговоры с биологическим отцом Даниила Максимом Котиным, сыном светской львицы Ирины Винтер. Но безрезультатно. Винтер также не хочет слышать о мальчике.

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Стелла Барановская

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