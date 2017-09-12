Дайнеко развлекается после развода

Виктория Дайнеко теперь называет себя «разведенной девушкой». И вовсе не стесняется данного статуса. Скорее наоборот. Артистка решила себе позволить то, что позволить не могла, кода была замужем. А именно - публикацию откровенных снимков.

Виктория запостила в Insta снимок, на котором запечатлена топлес. «Будучи разведенной девушкой, могу и такие фотографии публиковать без зазрения совести», - сообщила исполнительница. Подписчики Дайнеко постарались поддержать, отметив, что артистка прекрасно выглядит.

Напомним, о расставании с Дмитрием Клейманом певица сообщила в марте. По словам Виктории, кризис в отношениях начался примерно за полгода до окончательного разрыва. Супруги были постоянно недовольны друг другом и часто ссорились.

«Ругались с причиной и без причины. Сейчас даже не хочется вспоминать… Мы просто цеплялись друг к другу, никто не хотел уступить. Я не из тех девушек, которые молчат и надеются, что мужчина сам догадается о том, что ее не устраивает. Так что я Диме все высказывала прямо и в красках. Надеялась, что это поможет решить проблему, что Дима услышит меня и что-то изменит. Но происходила только ссора», - рассказывала певица.

В июле появились сообщения о том, что Клейман подал документы на развод.

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