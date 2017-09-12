Дана Борисова вывела из себя Леру Кудрявцеву
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Телеведущая Дана Борисова начала новую главу в жизни. Звезда вернулась в Москву после прохождения курса лечения от наркозависимости. И уже приняла участие в одном из телешоу. Но, похоже, пока Дана настроена не слишком благожелательно.
«Реабилитация окончена, я перехожу на ресоциализацию», - сообщила несколько недель назад Борисова в Insta. Более четырех месяцев ведущая боролась с аддикцией в одном из реабилитационных центров Таиланда и уверяет, что справилась. Правда, Дана пока не всегда сохраняет самообладание. Недавно ведущая приняла участие в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Но звездам найти общий язык не удалось.
В Сети появилось видео со съемок, и судя по замечаниям Леры вроде «Я не могу уже», беседа в студии была несколько конфликтной. В частности, Дане сильно не понравился вопрос о том, как она скрывала от родных наркотические препараты. Борисову также раздражало присутствие в студии ее матери, которую ведущая ранее обвиняла в попытках манипуляции. Дана недавно писала о том, что ей удалось помириться с родительницей, но, похоже, отношения между женщинами пока нельзя назвать теплыми.
В эфир шоу с Даной выйдет в конце этой недели.
Ранее мы писали:
Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.
Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.
Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.
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Обсуждение 2
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лакизря дана на все это соглашается((( если хочет всерьез слезть с иглы, шоу-бизнес ей надо покидать..и с мамой тоже как-то уится взаимодейтвовать вообще иначе, потом что она ее возвращает психологически на старые рельсы, как и шоубиз(( страшно за нее как-то..
12.09.17 13:28
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наймите корректорасудя по замечания Леры
12.09.17 11:16