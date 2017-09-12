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Дана Борисова вывела из себя Леру Кудрявцеву


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Телеведущая Дана Борисова начала новую главу в жизни. Звезда вернулась в Москву после прохождения курса лечения от наркозависимости. И уже приняла участие в одном из телешоу. Но, похоже, пока Дана настроена не слишком благожелательно.

«Реабилитация окончена, я перехожу на ресоциализацию», - сообщила несколько недель назад Борисова в Insta. Более четырех месяцев ведущая боролась с аддикцией в одном из реабилитационных центров Таиланда и уверяет, что справилась. Правда, Дана пока не всегда сохраняет самообладание. Недавно ведущая приняла участие в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Но звездам найти общий язык не удалось.

В Сети появилось видео со съемок, и судя по замечаниям Леры вроде «Я не могу уже», беседа в студии была несколько конфликтной. В частности, Дане сильно не понравился вопрос о том, как она скрывала от родных наркотические препараты. Борисову также раздражало присутствие в студии ее матери, которую ведущая ранее обвиняла в попытках манипуляции. Дана недавно писала о том, что ей удалось помириться с родительницей, но, похоже, отношения между женщинами пока нельзя назвать теплыми.

В эфир шоу с Даной выйдет в конце этой недели.

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Дана Борисова

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