Андреева бросила Бондарчука?
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук - одна из самых обсуждаемых звездных пар. За последние полтора года в прессе не раз появлялись сообщения о скорой свадьбе артистов. Но сейчас появились сплетни другого толка.
Паулина и Федор Сергеевич больше не вместе. Да, ранее влюбленные рассказывали, что из-за плотного рабочего графика не могут проводить друг с другом столько времени, сколько хотелось бы. Но сейчас речь о другом. Поговаривают, звезды разъехались.
Один из инсайдеров из окружения Бондарчука сообщил, что «притяжения больше нет». Буквально. Якобы Андреева очень хотела сыграть главную роль в картине «Притяжение», но Федор позволил подруге лишь записать саундтрек к фильму.
«После этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и походу даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы», – цитирует источник Eg.ru.
Кстати, мать Федора Сергеевича, известная актриса Ирина Скобцева, недавно обмолвилась о том, что Бондарчук до сих пор не оформил развод с супругой Светланой. Просто нет времени.
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Источник фото: Globallookpress.com