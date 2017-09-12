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Андреева бросила Бондарчука?


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Паулина Андреева и Федор Бондарчук - одна из самых обсуждаемых звездных пар. За последние полтора года в прессе не раз появлялись сообщения о скорой свадьбе артистов. Но сейчас появились сплетни другого толка.

Паулина и Федор Сергеевич больше не вместе. Да, ранее влюбленные рассказывали, что из-за плотного рабочего графика не могут проводить друг с другом столько времени, сколько хотелось бы. Но сейчас речь о другом. Поговаривают, звезды разъехались.

Один из инсайдеров из окружения Бондарчука сообщил, что «притяжения больше нет». Буквально. Якобы Андреева очень хотела сыграть главную роль в картине «Притяжение», но Федор позволил подруге лишь записать саундтрек к фильму.

«После этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и походу даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы», – цитирует источник Eg.ru.

Кстати, мать Федора Сергеевича, известная актриса Ирина Скобцева, недавно обмолвилась о том, что Бондарчук до сих пор не оформил развод с супругой Светланой. Просто нет времени.

Ранее мы писали:

Бондарчук рассказал, как начался роман с Андреевой. Кинематографист решился на откровенное признание.​

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Паулина Андреева

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