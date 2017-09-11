Тори Карасева может составить конкуренцию Бузовой

После ухода с проекта «Дом-2» Тори Карасева постаралась не дать забыть о себе. Девушка не может похвастаться высокими рейтингами популярности, как у Виктории Бони или Рустама Солнцева, но остается вполне узнаваемым персонажем. И не исключено, что в скором времени Тори посоперничает с Ольгой Бузовой.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Сен 10 2017 в 6:37 PDT

На протяжении долгого времени Карасева снималась в роликах для проекта «Шоу Дворецкого». А теперь Тори пытается улучшить вокал. За последние месяцы в Insta девушки появилось немало видеозаписей исполнения Тори различных композиций. Одна из подписчиц посоветовала девушке попробовать себя на популярном проекте «Голос». Но пока Карасева не готова. «Если только в жюри», - ответила девушка.

На призывы поклонников найти подходящего продюсера и попробовать себя на эстраде Тори написала: «У меня достаточно предложений, которые меня не устраивают. А в той мишуре, которая происходит у нас сейчас на эстраде, не считаю нужным «вариться». У меня свой путь и правда, талант, образование, профессионализм, амбиции».

Кстати, Бузовой девушка не завидует. «Она давно "вошла в колею" и зарабатывает деньги», - пишет Тори.

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