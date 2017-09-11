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Снова секси. Первый тизер картины «Пятьдесят оттенков свободы»


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Поклонники «Пятидесяти оттенков серого» могут быть вполне счастливы. Накануне представлен первый тизер популярной эротической кинотрилогии. И судя по видео, в картине «Пятьдесят оттенков свободы» мы узнаем много нового о жизни главных героев.

 

Анастейша Стил (Дакота Джонсон (Dakota Johnson)) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан (Jamie Dornan)) все же побывали у алтаря. И после отправились в свадебное путешествие, но недоброжелатели не дремлют. Так что спокойно отдохнуть у молодоженов не получается - приходится разбираться с хейтерами из прошлого.

Первый трейлер фильма будет представлен в ноябре. А в прокате лента «Пятьдесят оттенков свободы» будет представлена как обычно, незадолго до Дня святого Валентина. А именно - 8 февраля.

Ранее поклонники эротического триллера обратили внимание создателей на существование четвертой части «свободы» - в книге повествование ведет сам Кристиан Грей. Но пока в Голливуде энтузиазма не наблюдается. По некоторым данным, продюсеры, посоветовавшись с Э.Л. Джеймс, обратились к режиссеру Сэм Тейлор-Джонсон. Но создательница первой ленты трилогии пояснила, что у нее подобный проект просто не вызывает интереса.

Ранее мы писали:

Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли. 

Объявлена дата премьеры сиквела «50 оттенков серого». Ждать осталось относительно недолго.

Ким Бейсингер сыграет в сиквеле «50 оттенков серого». Звезда тряхнет стариной. 


1 Не нравится 0 Нравится 11.09.2017 Теги: Пятьдесят оттенков серого

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