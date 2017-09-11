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Ирина Шейк вышла на подиум


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Ирина Шейк - в прекрасной форме. И готова не только позировать на фотосессиях. В Нью-Йорке проходит традиционная Неделя моды, и накануне российская модель стала звездой модного шоу Philipp Plein.

 

В сентябре малышке Лее де Сейн исполняется полгода. Девочка растет здоровенькой и сообразительной, и ее мама уже со спокойной душой вернулась к работе. Впервые после родов Ирина вышла на подиум в мае, на одном из благотворительных мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля. А теперь блеснула на модном дефиле в образе рок-звезды. И надо отметить, образ Шейк прекрасно подошел.

 

Напомним, ранее модель объясняла, что, восстанавливаясь после родов, она вовсе не пропадала в спортзале. «Ненавижу кардио, поэтому я занимаюсь джиу-джитсу. Физическая нагрузка достаточная, но не изматывающая — то, что мне нужно. Также я люблю пилатес, а вот йога показалась мне очень скучной. Если же я в дороге и такие тренировки проводить не получается, то 15 минут в день я уделяю растяжке», — говорила Ирина.

 

По словам модели, она тщательно следит за увлажнением кожи, старается не допускать обезвоживания организма, пьет много воды и редко позволяет себе кофе.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.09.2017 Теги: Ирина Шейк

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