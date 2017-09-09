Роберт Паттинсон: «А я и не хотел стать актером»

В свое время Роберту Паттинсону (Robert Pattinson) не раз приходилось спасаться бегством от обезумевших поклонниц. Но время идет, и Роберт не теряет его даром.

















В новом интервью изданию W актер рассказал о достижении совершенства в искусстве перевоплощения. Во время съемок картины «Хорошее время» Роб устроился работать на мойку автомобилей, не раз спускался в подземку, и никто его не узнал.

Новая картина братьев Сэфди с Паттинсоном в главной роли была представлена в мае в Каннах. Критикам фильм понравился, поклонники Роба в восторге. Сейчас лента выходит в прокат, и по такому случаю Паттинсон снялся в фотосессии для журнала W.

А в интервью рассказал, что в юности особо не думал об актерстве. «Нет, не увлекался. Когда я учился в школе, моя преподавательница драмкружка сказала, чтобы я этим не занимался. Сказала твердо, чтобы я ей не надоедал и занялся географией. По ее мнению, я не создан для творческих дисциплин». Через некоторое время Роб начал работать в Barnes Theatre Company. Он прослушивался для мюзикла «Парни и куколки». «Я проходил кастинг на роль Нейтана Детройта, а получил роль кубинской танцовщицы. Ни одной фразы. Моим первым перформансом был танец с розой в зубах».

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