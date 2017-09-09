 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Роберт Паттинсон: «А я и не хотел стать актером»


1 0

В свое время Роберту Паттинсону (Robert Pattinson) не раз приходилось спасаться бегством от обезумевших поклонниц. Но время идет, и Роберт не теряет его даром.

 
 
 

В новом интервью изданию W актер рассказал о достижении совершенства в искусстве перевоплощения. Во время съемок картины «Хорошее время» Роб устроился работать на мойку автомобилей, не раз спускался в подземку, и никто его не узнал.

Новая картина братьев Сэфди с Паттинсоном в главной роли была представлена в мае в Каннах. Критикам фильм понравился, поклонники Роба в восторге. Сейчас лента выходит в прокат, и по такому случаю Паттинсон снялся в фотосессии для журнала W.

А в интервью рассказал, что в юности особо не думал об актерстве. «Нет, не увлекался. Когда я учился в школе, моя преподавательница драмкружка сказала, чтобы я этим не занимался. Сказала твердо, чтобы я ей не надоедал и занялся географией. По ее мнению, я не создан для творческих дисциплин». Через некоторое время Роб начал работать в Barnes Theatre Company. Он прослушивался для мюзикла «Парни и куколки». «Я проходил кастинг на роль Нейтана Детройта, а получил роль кубинской танцовщицы. Ни одной фразы. Моим первым перформансом был танец с розой в зубах».

Ранее мы писали:

Роберт Паттинсон показал богемный шик. Актер блеснул в новой рекламе Dior. 

Роберт Паттинсон отказался от гламура. Актер отрастил бороду.  

Сиенна Миллер опровергла слухи о флирте с Брэдом Питтом. Сплетни поползли после съемок картины «Потерянный город Z».



0 Не нравится 1 Нравится 09.09.2017 Теги: роберт паттинсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору