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Коммунисты против Галкина


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Максим Галкин в последнее время увлекся соцсетями. Шоумен регулярно публикует в Insta забавные фотографии и видео, и некоторые получают резонанс. Например, недавняя пародия артиста «Ленин. Капри. 2017» разозлила коммунистов.

Галкин опубликовал черно-белое видео, стилизованное под 1917 год, в котором обратился с шуточной речью в стиле Владимира Ильича. Но юмор оценили не все. «Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения», - отметил политик Сергей Малинкович и обратился к руководству федеральных каналов с требованием отказаться от сотрудничества с ведущим. «Этого инфантильного молодого человека необходимо остановить», - считает политик.

По убеждению Малинковича, видео Галкина оскорбительно: «Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество».

Максим уже ответил на обвинения. Галкин потребовал лингвистический анализ его речи. «Что конкретно возмутило в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно», - заявил артист.

Ранее мы писали:

Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.

Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео. 

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 



0 Не нравится 0 Нравится 09.09.2017 Теги: Максим Галкин

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