Коммунисты против Галкина

Максим Галкин в последнее время увлекся соцсетями. Шоумен регулярно публикует в Insta забавные фотографии и видео, и некоторые получают резонанс. Например, недавняя пародия артиста «Ленин. Капри. 2017» разозлила коммунистов.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 7 2017 в 2:05 PDT

Галкин опубликовал черно-белое видео, стилизованное под 1917 год, в котором обратился с шуточной речью в стиле Владимира Ильича. Но юмор оценили не все. «Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения», - отметил политик Сергей Малинкович и обратился к руководству федеральных каналов с требованием отказаться от сотрудничества с ведущим. «Этого инфантильного молодого человека необходимо остановить», - считает политик.

По убеждению Малинковича, видео Галкина оскорбительно: «Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество».

Максим уже ответил на обвинения. Галкин потребовал лингвистический анализ его речи. «Что конкретно возмутило в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно», - заявил артист.

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