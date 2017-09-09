 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Андреева сыграла опасного андроида


0 0

Паулина Андреева считается весьма талантливой и интересной актрисой. И внешность девушки привлекает особое внимание. Некоторые злопыхатели настоятельно советуют Паулине откорректировать форму ушей. Но Андреева подобные советы не слушает, а снимается в проектах жанра «фантастика».

На днях представлен трейлер нового сериала «Лучше, чем люди». В проекте Андрея Джунковского (адаптация шведского проекта «Настоящие люди») Паулина сыграла андроида - робота-няню. По сюжету речь идет о будущем, в котором роботы исполняют рутинную работу. Но, как это случается, что-то пошло не так. Андроид в исполнении Паулины отказывается подчиняться человеку и исчезает.

Премьера сериала состоится уже этой осенью на Первом канале. В проекте также снимались Любовь Толкалина, Александра Урсуляк, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова.

Между прочим, недавно Андреева заявила, что очень вдумчиво выбирает проекты. «Не соглашаюсь на проходные роли и проекты, цель которых — заполнить телевизионную сетку. Чувствую это по сценарию, по тому, сколько в него вложено сил, по режиссеру. Серьезно отношусь к выбору места, где буду работать, — потому моя фильмография до сих пор не перевалила за десять картин».

Ранее мы писали:

Паулина Андреева претендует на титул секс-символа. Актриса вошла в список «100 самых сексуальных девушек». 

Денис Симачев восторгается Паулиной Андреевой. Актриса очаровала не только Федора Бондарчука. 

Бондарчуку прочат сложный брак. Психолог оценил перспективы семейной жизни режиссера с Паулиной Андреевой. 



0 Не нравится 0 Нравится 09.09.2017 Теги: Паулина Андреева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору