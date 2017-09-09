Андреева сыграла опасного андроида

Паулина Андреева считается весьма талантливой и интересной актрисой. И внешность девушки привлекает особое внимание. Некоторые злопыхатели настоятельно советуют Паулине откорректировать форму ушей. Но Андреева подобные советы не слушает, а снимается в проектах жанра «фантастика».

На днях представлен трейлер нового сериала «Лучше, чем люди». В проекте Андрея Джунковского (адаптация шведского проекта «Настоящие люди») Паулина сыграла андроида - робота-няню. По сюжету речь идет о будущем, в котором роботы исполняют рутинную работу. Но, как это случается, что-то пошло не так. Андроид в исполнении Паулины отказывается подчиняться человеку и исчезает.

Премьера сериала состоится уже этой осенью на Первом канале. В проекте также снимались Любовь Толкалина, Александра Урсуляк, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова.

Между прочим, недавно Андреева заявила, что очень вдумчиво выбирает проекты. «Не соглашаюсь на проходные роли и проекты, цель которых — заполнить телевизионную сетку. Чувствую это по сценарию, по тому, сколько в него вложено сил, по режиссеру. Серьезно отношусь к выбору места, где буду работать, — потому моя фильмография до сих пор не перевалила за десять картин».

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