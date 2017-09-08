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Кети Топурия спела с Эмином


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Кети Топурия на днях объявила о расставании с мужем. Но артистка вовсе не расстраивается. Или, по крайней мере, старается не подавать вида. Обсуждать ситуацию с прессой Кети тоже не собирается. Артистка предпочитает говорить о творчестве. Например, о новой совместной работе с Эмином.

 

Артисты представили видео на дуэтную композицию «Если ты рядом». Для съемок Кети и Эмин позировали на стеклянной крыше одного из московских зданий, а режиссер постарался снять клип, немного напоминающий блокбастер.

«Мы давно выбирали совместную песню, и эта нам всем сразу очень понравилась. Видео получилось трогательное и красивое! Оно о нас и нашем выборе, о том, как важно и сложно сохранить любовь и отношения», - пояснили Топурия и Байгали Серкебаев.

По словам Эмина, они хотели напомнить о магии и сказке. «Песня необычная и настоящая, и клип получился такой же. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом как завороженный наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри… Просто магия. Мы хотели вновь напомнить зрителям об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга, но она остается и символизирует все самое хорошее».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: кети топурия

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