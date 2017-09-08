Обозреватели заговорили о «синдроме Стеллы Барановской»

Сегодня, 8 сентября, прошли похороны актрисы Стеллы Барановской. Девушка скончалась от онкологии (лимфобластный лейкоз) в возрасте 30 лет. Стелла боролась с раком почти два года и надеялась на чудо, активно используя методы нетрадиционной медицины. Увы, чуда не случилось. А в соцсетях заговорили о «синдроме Стеллы Барановской».

«Синдромом Барановской» журналисты и блогеры называют нежелание онкобольного проходить традиционный курс лечения в больнице. Операции и химиотерапия - весьма болезненны и дороги, но пока российские медики считают это единственным способом справиться с раком. Разумеется, в разных странах идет разработка различных противораковых препаратов, но большинство из них пока не прошли сертификацию.

Стелла в свое время прошла курс химиотерапии, а потом решила заняться йогой и попробовать новый препарат, разработанный в Мексике. В декабре прошлого года у девушки наступила ремиссия. Барановская рассказала о своей ситуации на шоу «Прямой эфир», но многие заподозрили актрису в попытке мошенничества. Причем активнее всех выступала блогер Мадина Татраева.

Теперь на расспросы журналистов Татраева отвечает коротко: «Могу сказать лишь одно. Это был Стеллин выбор – лечиться нетрадиционным методом. Больше у меня никаких комментариев нет».

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