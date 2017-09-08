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Панин запустил собственный новостной канал


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Похоже, теперь мы не скоро узнаем об очередной скандальной выходке Алексея Панина. У актера новый проект, и Алексей работает над ним с огромным энтузиазмом. Панин запустил на YouTube канал «Хайповости».

«Я делаю новости в этой стране. Я и есть новости!» - гласит слоган канала актера. Обозреватели уже оценили первый выпуск влога, отметив, что проект похож на новостное шоу для подростков. Некоторые отмечают, что проект является попыткой подражать популярному «Дружко-шоу», другие считают контент уникальным.

Что любопытно, количество лайков и дизлайков на данный момент равное - 2 тысячи.

В целом поклонники артиста полагают, что у проекта есть перспективы: «Сам формат шоу очень дерзкий, "Дружко" как раз подобного и не хватало», «Таких персонажей явно не хватает на ютубе. Ладно, прошелся в чулках, прощаем. Главное - жги на актуальные темы, и все далее будет хорошо!», «Панин выглядит до дьявола органично в формате ютуба, что редкость для людей "из телека" (Шац, Дудь, Дружко, Малахов, Невзоров пока только пробуют маленькими шагами и не очень угадывают. А вот Леха с разбега, и стопроцентное попадание».

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 


0 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: Алексей Панин

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