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Лопырева отказала известному футболисту


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Виктория Лопырева неравнодушна к футболу. И футболистам. В свое время звезда была в гражданском браке с Федором Смоловым, а после разрыва встречалась с другими футболистами. Но теперь Виктория готовится к свадьбе с Николаем Басковым. И некоторые поклонники модели расстроены.

На днях Лопырева была замечена в одном из столичных ресторанов в компании полузащитника ФК «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Сплетники тут же встрепенулись и начали обсуждать, что бы это значило?

«Генрих долгое время ухаживал за Викторией, это не было секретом, они размещали совместные фото в социальных сетях. Когда в прессе написали о свадьбе Вики с Басковым, разумеется, у Генриха возникли вопросы. На этой встрече они как раз объяснились», — заявил источник из окружения модели изданию Super.

Напомним, 5 октября в Грозном пройдет свадьба звезд. О чем ранее официально объявил Рамзан Кадыров. Заявление главы Чеченской республики стало сенсацией - до этого о романе артистов даже слухов не было. Появились предположения о пиаре, но Басков с возмущением опроверг домыслы. Ранее тенор состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: виктория лопырева

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