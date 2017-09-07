Лопырева отказала известному футболисту

Виктория Лопырева неравнодушна к футболу. И футболистам. В свое время звезда была в гражданском браке с Федором Смоловым, а после разрыва встречалась с другими футболистами. Но теперь Виктория готовится к свадьбе с Николаем Басковым. И некоторые поклонники модели расстроены.

На днях Лопырева была замечена в одном из столичных ресторанов в компании полузащитника ФК «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Сплетники тут же встрепенулись и начали обсуждать, что бы это значило?

«Генрих долгое время ухаживал за Викторией, это не было секретом, они размещали совместные фото в социальных сетях. Когда в прессе написали о свадьбе Вики с Басковым, разумеется, у Генриха возникли вопросы. На этой встрече они как раз объяснились», — заявил источник из окружения модели изданию Super.

Напомним, 5 октября в Грозном пройдет свадьба звезд. О чем ранее официально объявил Рамзан Кадыров. Заявление главы Чеченской республики стало сенсацией - до этого о романе артистов даже слухов не было. Появились предположения о пиаре, но Басков с возмущением опроверг домыслы. Ранее тенор состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав.

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