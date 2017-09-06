Валерия поведала о семейной трагедии

В прошлом году у певицы Валерии случилось горе. После долгих стараний артистка забеременела. Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, с радостью готовились к пополнению. Но, к сожалению, родить четвертого наследника исполнительнице не удалось.

Валерия решила рассказать о своей трагедии в новом выпуске программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам артистки, выкидыш произошел, когда она находилась уже на шестом месяце беременности. «А Лера даже имя придумала», – поведал Пригожин.

Артистка и ее супруг предпочли бы не рассказывать о случившемся, но журналистам все равно удалось узнать о трагедии. Хотя, по словам Валерии, она попросила медиков соблюдать конфиденциальность и даже сдавала анализы под чужим именем.

Ранее звезда поведала о жизни в браке с Александром Шульгиным. Пара прожила вместе 10 лет, Валерия подарила Александру трех детей, но в какой-то момент Шульгин показал себя домашним тираном: угрожал, оскорблял и даже поднимал руку, когда Валерия была в положении. Он также не жалел детей. «Ничего хорошего в моей жизни, кроме детей, не было», - сказала артистка.

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