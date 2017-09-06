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Собчак против сексизма


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На днях Ксения Собчак заявила о нежелании делать карьеру в политике. По мнению звезды, политика - это скучно. Но похоже, Ксения немного лукавит. Некоторые поклонники подозревают, что знаменитость начинает подготовку к предвыборной кампании.

Недавно обозреватели отметили прекрасный потенциал Ксении в случае, если звезда решит баллотироваться в президенты. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она».

Собчак сразу заявила, что о политике и думать не хочет. Однако накануне в Insta звезды появился неоднозначный пост. «Меня сложно вывести из себя. Я привыкла к самой разнообразной критикe в свой адрес по поводу и без. Но тут нащупала новый тренд: оказывается, оскорблять можно не только по признаку "лошадь","тупая" и "возвращайся в дом2", но и по признаку "она же баба - пусть на кухне сидит и не лезет никуда" - и вот это уже какой-то невероятный сексизм и шовинизм, вызывающий ярость. Во всем мире идет большая борьба за равноправие, и принижать человека по половому признаку - стыдно, а мы пока на таком уровне развития, что говорить подобное почти норма», - написала Ксения.

Подписчики заинтригованы: «Четко придумала тетка. Хочет обеспечить выборную явку всех инстаграмщиц страны. Типа из солидарности, назло папе выберу Собчак», «У нас тоже заметна смена гендерных ролей. Мужики мельчают, а женщины становятся сильней. Вот и пишут эти недомужичонки», «С такими представителями власти общество обречено».

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0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Ксения Собчак

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