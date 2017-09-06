 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Поргина водит Караченцова в театр


0 0

В начале года Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП. Публика была поражена совпадением - ровно 12 лет назад артист попал в аварию, в которой получил серьезные травмы и стал инвалидом. Но сейчас актеру гораздо лучше.

Супруга артиста Людмила Поргина стала гостьей передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе шоу дама сообщила, что сейчас Николай Петрович чувствует себя неплохо. Можно даже сказать, он ведет светский образ жизни.

«Мы уже четыре раза были в театре и два раза в кинотеатре. Мы уже сходили в музей Марины Цветаевой, нас там прекрасно знают. Ну человек хочет эмоций, куда же ему деться», – поведала Поргина.

Она еще раз рассказала об аварии, произошедшей в феврале. В момент ДТП за рулем находилась Поргина. По некоторым данным, дама была в состоянии легкого алкогольного опьянения. Но актриса объясняет ситуацию так: «Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, мы не знаю сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые».

Ранее мы писали:

Караченцов госпитализирован после ДТП. Авария произошла в Подмосковье.

10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.

Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.



0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Николай Караченцов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Лотоss
    Смотрела я не эту передачу, а ту, что Шепелев ведёт. Хоть детектор и показал, что она говорит правду. осталось впечатление, что что-то тут не так. Сама Поргина произвела впечатление базарной бабы, кричала,всех перебивала, затыкала. Караченцов был жалок, - только крестился и пальцем у виска крутил. Я полностью за то, чтобы человек жил полноценной жизнью, посещал мероприятия, ездил отдыхать и т.п. Но выставлять в телевизор считаю ненужным. Он правда был жалок. Всё понятно - болезнь, и всё такое. Но я помню, каким он был до аварии, поэтому прямо плакать хотелось.
    		06.09.17 14:46
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору