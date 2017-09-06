Поргина водит Караченцова в театр

В начале года Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП. Публика была поражена совпадением - ровно 12 лет назад артист попал в аварию, в которой получил серьезные травмы и стал инвалидом. Но сейчас актеру гораздо лучше.

Супруга артиста Людмила Поргина стала гостьей передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе шоу дама сообщила, что сейчас Николай Петрович чувствует себя неплохо. Можно даже сказать, он ведет светский образ жизни.

«Мы уже четыре раза были в театре и два раза в кинотеатре. Мы уже сходили в музей Марины Цветаевой, нас там прекрасно знают. Ну человек хочет эмоций, куда же ему деться», – поведала Поргина.

Она еще раз рассказала об аварии, произошедшей в феврале. В момент ДТП за рулем находилась Поргина. По некоторым данным, дама была в состоянии легкого алкогольного опьянения. Но актриса объясняет ситуацию так: «Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, мы не знаю сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые».

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