 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кожевникова пытается понять детей


0 0

Актриса Мария Кожевникова старается быть идеальной мамой. Артистка растит трех замечательных мальчиков и уверяет, что ребята дарят ей настоящее счастье. Но теперь Мария признает, что быть мамой - это не только радости.

Кожевникова решилась на признание - она не всегда понимает своих старших сыновей. Не то чтобы это было серьезной проблемой, но актриса предпочла обратиться к специалисту.

«У нас в стране почему-то не принято обращаться к детским психологам, — рассуждает Мария. — Разве что когда уже назрела серьезная проблема... А зря! Дети переживают разные этапы взросления, и нам, родителям, порой бывает непросто их понять. Я долго решалась на данный шаг и признаюсь, переживала за то, как все пройдет, особенно за реакцию Максима. Но в итоге дети так увлеклись, что вместо 30 минут, отведенных на консультацию, каждый высидел по 1,5 часа, так как тесты были в игровой форме. Эти знания — простые шаги, которые помогут Вам справиться с детской истерикой, детской агрессией, пройти все возрастные кризисы».

Напомним, старшему сыну актрисы Ивану в январе исполнится четыре года, сыну Максиму - три. В июле Кожевникова родила третьего наследника. Имя мальчика Мария пока не сообщает. По всей вероятности, актриса расскажет о малыше после крещения.

Ранее мы писали:

Мария Кожевникова о муже: «Повезло так повезло». Актриса поведала о своем идеальном браке.

Мария Кожевникова поделилась секретами похудения. Как актриса восстанавливала фигуру после родов. 

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании. 



0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Мария Кожевникова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору