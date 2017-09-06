Кожевникова пытается понять детей

Актриса Мария Кожевникова старается быть идеальной мамой. Артистка растит трех замечательных мальчиков и уверяет, что ребята дарят ей настоящее счастье. Но теперь Мария признает, что быть мамой - это не только радости.

Кожевникова решилась на признание - она не всегда понимает своих старших сыновей. Не то чтобы это было серьезной проблемой, но актриса предпочла обратиться к специалисту.

«У нас в стране почему-то не принято обращаться к детским психологам, — рассуждает Мария. — Разве что когда уже назрела серьезная проблема... А зря! Дети переживают разные этапы взросления, и нам, родителям, порой бывает непросто их понять. Я долго решалась на данный шаг и признаюсь, переживала за то, как все пройдет, особенно за реакцию Максима. Но в итоге дети так увлеклись, что вместо 30 минут, отведенных на консультацию, каждый высидел по 1,5 часа, так как тесты были в игровой форме. Эти знания — простые шаги, которые помогут Вам справиться с детской истерикой, детской агрессией, пройти все возрастные кризисы».

Напомним, старшему сыну актрисы Ивану в январе исполнится четыре года, сыну Максиму - три. В июле Кожевникова родила третьего наследника. Имя мальчика Мария пока не сообщает. По всей вероятности, актриса расскажет о малыше после крещения.

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