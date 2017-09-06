Дженнифер Лоуренс не скрывает чувств

Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) - девушка опытная. Она регулярно представляет свои фильмы на кинофестивалях А-класса, блистает на масштабных звездных церемониях. И тем не менее вчерашняя премьера стала для Дженнифер особенной. Актриса представила свою новую картину в паре с возлюбленным, режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky).

















На премьере фильма «Мама!» актриса появилась в шикарном и несколько провокационном платье из новой коллекции Dior. Джен с удовольствием позировала фотографам со своим партнером по ленте, испанским актером Хавьером Бардемом.

Но главным для Джен в этот вечер все же стал Даррен, что видно на фотографиях.

Именно во время съемок картины «Мама!» между 27-летней Лоуренс и 48-летним Аронофски проскочила искра. И как призналась недавно звезда, рядом с кинематографистом она чувствует себя по-настоящему счаcтливой. «У нас прекрасные отношения, он меня очень поддерживает. Кроме того, наш роман не похож на мои предыдущие романы. Раньше у меня получались сложные и запутанные отношения, а с Дарреном все совершенно по-другому», - рассказала актриса в интервью Vogue.

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Источник фото: Globallookpress.com