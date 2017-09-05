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Волочкова захейтила хейтеров


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Анастасия Волочкова давно и непримиримо борется с хейтерами. Балерину регулярно жестко критикуют за откровенные снимки и советуют прекратить демонстрировать растяжку. Но звезда в пику злопыхателям опубликовала очередной снимок вертикального шпагата и настоятельно порекомендовала критикам успокоиться.

Сейчас Волочкова разбирается со своим бывшим водителем Александром Скиртачем. Звезда обвиняет мужчину в злоупотреблении доверием, манипуляциях и мошенничестве. Скандал получился довольно громкий. При этом многие заподозрили, что Анастасия раздула скандал ради пиара. И вот Волочкова не выдержала.

На днях она обратилась к недоброжелателям в Insta. «Вот что я вам скажу, мои дорогие. Всем, кто пишет про меня небылицы и гадости, пора бы остановиться, а то захлебнутся в собственной злобе и уже их придется лечить. А это дорого, потому что душу от грязи вылечить ох как сложно. А со мной все в порядке. Я провожу концерты, ежедневно тренируюсь, провожу время с дочкой, отдыхаю и живу счастливо. Лучше, мои дорогие антифаны, загляните внутрь себя. Ведь есть неоспоримая истина: грязь, брошенная вами, до адресата не долетит, а в ваших руках и на языках - останется. А я хочу всех любить и быть любима, чего всем всегда и желаю».

Балерина добавила, что прекрасно понимает, почему на нее обрушилось негодование. «Правда глаза колет.. Вот и льют грязь без стеснения, в желании отомстить за правду. Так вы не крадите, не обманывайте, не лицемерьте, не совершайте мошеннических действий.. И не придется захлебываться в собственной желчи, злобе от безысходности и в агонии...»

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


1 Не нравится 0 Нравится 05.09.2017 Теги: анастасия волочкова

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