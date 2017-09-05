Подруга Роналду удивила откровенными фото

Модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) нынче - звезда таблоидов. Что неудивительно, ведь девушка скоро подарит наследника знаменитому футболисту Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo). Для спортсмена это будет четвертый ребенок, но Джорджина на данный момент единственная, хотя пока и будущая, мать наследника Криштиану, имя которой известно публике. И похоже, Родригес это забавляет.

На днях 23-летняя модель опубликовала весьма откровенные снимки в Insta. На фото Джорджина запечатлена в бассейне в бикини. Причем бикини девушки прекрасно подчеркивает ее ягодицы (довольно неплохой формы, надо отметить).

Поклонники в восторге. Роналду, по всей вероятности, тоже.

Напомним, сейчас Криштиану воспитывает трех детей, рожденных суррогатной матерью (по некоторым данным, футболист воспользовался услугами одной женщины). Недавно спортсмен объявил о планах создать семью, в которой будет семь ребят.

Джорджина же в одном из интервью сообщила, что готова создать крепкую и дружную семью. «Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот, ему сейчас три года, он мой лучший друг. Мне нравится окружать себя людьми, которые вдохновляют меня на то, чтобы с каждым днем становиться лучше, и которые дарят мне положительные эмоции».

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