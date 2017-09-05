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Первый канал отказался от сотрудничества с Бузовой


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На днях поклонники Ольги Бузовой увлеченно обсуждали сенсационную новость. Появилась информация об уходе звезды с реалити-шоу «Дом-2» и о начале работы над новым проектом на Первом канале. Говорили, что пробиться в "Останкино" Ольге помог ее старый приятель, шоумен Дмитрий Нагиев. Но как выясняется, Нагиев тут ни при чем.

Слухи о работе Бузовой над новым шоу для женщин на Первом не подтвердились. «У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшен-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают всем подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было», - цитирует источник на телеканале Dni.ru.

Тем не менее есть предположения, что Ольга все же настроена решительно. И теперь идея телешоу под рабочим названием «Бабий бунт» с ее участием будет предложена на рассмотрение еще нескольким телеканалам. По задумке продюсеров, на проекте Юлия Барановская представит интересы разведенных женщин с детьми, Ольга Бузова тех, кто, доверяя мужу, подписывает брачный контракт, актриса Татьяна Васильева поделится опытом, который может заинтересовать более взрослую аудиторию.

Напомним, Бузова начала карьеру в качестве участницы «Дома-2», с 2008 года выступает ведущей проекта в паре с Ксенией Бородиной.

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0 Не нравится 0 Нравится 05.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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