Гребенщиков о скандальном увольнении из школы Пугачевой

В Мастерской эстрадного искусства Аллы Пугачевой Recital Club начался новый учебный год. Но теперь в школе не работает артист Михаил Гребенщиков. Музыканта, исполнявшего обязанности креативного директора, уличили в неадекватном поведении и хамстве. Но сам Гребенщиков объяснил свое увольнение иначе.

По данным СМИ, на артиста поступили многочисленные жалобы со стороны родителей учеников. Сообщалось о том, что Гребенщиков грубо общался с ребятами, откровенно хамил и время от времени появлялся на занятиях в «нерабочем» состоянии.

Однако Михаил заявил СМИ, что покинул школу по собственной инициативе. «Меня никто не увольнял. Я работал на Аллу Борисовну, а не на родителей. С Аллой Борисовной мы вместе решили, что заканчиваем преподавать в этой школе. К сожалению, в нашем шоу-бизнесе не обойтись без грязи: скандалы высасывают из пальца. Видимо, нерадивая журналистка просто решила словить хайп», — заявил музыкант изданию moe-online.ru.

Сама Примадонна не стала обсуждать увольнение бывшего «фабриканта». Однако на расспросы о закрытии школы ответила коротко: «Это неправда».

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