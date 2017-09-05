Егор Крид займется поиском невесты

Где найти интересного и известного молодого человека для любви и брака? Правильно, на шоу «Холостяк». Телеканал ТНТ готовится к съемкам нового сезона проекта, и на этот раз в роли завидного жениха выступит популярный певец Егор Крид.

Имя звезды нового сезона пока не объявлено официально, но, по данным Starhit, Крид получил предложение от телеканала и после долгих и обстоятельных раздумий согласился. «На днях Егор подписал соглашение с каналом, – цитирует издание друга артиста. – Он долго думал, прежде чем решиться, взвешивал все за и против».

Как уточняется, съемки стартуют в ноябре. За благосклонность звезды будут бороться 25 участниц.

Напомним, в свое время у Егора был бурный роман с певицей Нюшей. И кто знает, чем могли закончиться отношения, если бы не вмешались родители артистки. «Я бы не сказал, что у меня был роман с певицей Нюшей. Романы с певицей Нюшей крутят те парни, которые хотят быть с ней как с певицей, а у меня был роман с Аней. И воспринимал я ее именно так, как настоящую девушку, а не какую-то певицу или образ со сцены», - говорил певец.

Да, кстати, Егор - парень не только талантливый, но и состоятельный. По оценкам Forbes, в прошлом году артист заработал 3,6 млн долларов.

Ранее мы писали:

Егор Крид рассказал об отношениях с Нюшей. Артист поведал о болезненном разрыве.

Егор Крид: «Вспоминаю, и у меня аж слезы набегают». Некоторые поклонницы доводят парня до слез.

Звезда шоу «Холостяк» стала моделью. Полина Субботина благодаря шоу начала новую карьеру.