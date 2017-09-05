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Басков и Лопырева отдыхают вместе


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До бракосочетания тенора Николая Баскова с моделью Викторией Лопыревой - всего месяц. И пара не теряет времени. На днях звезды отправились в Сочи и теперь совмещают приятное с полезным.

Николай и Виктория выступили в качестве ведущих церемонии открытия фестиваля юмора в Сочи. А после решили отдохнуть и теперь делятся романтичными снимками в Insta.

Кстати, пару недель назад Басков анонсировал новый клип. И судя по тизеру, Виктория сыграла в ролике одну из главных ролей.

 

Напомним, о свадьбе пары официально объявил Рамзан Кадыров. Он сообщил, что торжество состоится в Грозном 5 октября, и пригласил всех желающих на «свадьбу столетия».

Заявление главы Чеченской республики стало сенсацией - до этого о романе артистов даже слухов не было. Появились предположения о пиаре, но Басков с возмущением опроверг домыслы. «Пятого октября я действительно женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу – уже столько было сказано и написано про эту свадьбу, что пока добавить мне просто нечего», - заявил артист.

Басков ранее состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав. Лопырева несколько лет была в отношениях с футболистом Федором Смоловым.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.09.2017 Теги: виктория лопырева

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