Басков и Лопырева отдыхают вместе
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До бракосочетания тенора Николая Баскова с моделью Викторией Лопыревой - всего месяц. И пара не теряет времени. На днях звезды отправились в Сочи и теперь совмещают приятное с полезным.
Николай и Виктория выступили в качестве ведущих церемонии открытия фестиваля юмора в Сочи. А после решили отдохнуть и теперь делятся романтичными снимками в Insta.
Кстати, пару недель назад Басков анонсировал новый клип. И судя по тизеру, Виктория сыграла в ролике одну из главных ролей.
Напомним, о свадьбе пары официально объявил Рамзан Кадыров. Он сообщил, что торжество состоится в Грозном 5 октября, и пригласил всех желающих на «свадьбу столетия».
Заявление главы Чеченской республики стало сенсацией - до этого о романе артистов даже слухов не было. Появились предположения о пиаре, но Басков с возмущением опроверг домыслы. «Пятого октября я действительно женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу – уже столько было сказано и написано про эту свадьбу, что пока добавить мне просто нечего», - заявил артист.
Басков ранее состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав. Лопырева несколько лет была в отношениях с футболистом Федором Смоловым.
Ранее мы писали:
Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
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Обсуждение 1
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Marana VilniusФотографии выглядят, как постановочные. Кадыров, конечно, спутал карты, но всё равно не верю я как-то. Всё это мне на показуху тянет.
05.09.17 15:31