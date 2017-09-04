Вакки признался в любви королеве красоты

Главный принцип Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi): «Брать от жизни все». И даже на грани банкротства «танцующий миллионер» не изменяет себе. Пока итальянские издания судачат о его многомиллионных долгах, Вакки наслаждается романом с одной из самых красивых девушек мира Ариадной Гутьеррес (Ariadna Gutierrez).

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Сен 2 2017 в 8:24 PDT

О разрыве Вакки с гражданской супругой Габриэллой и романе с Ариадной слухи появились еще в июле. В августе Джанлука недвусмысленно намекнул на отношения, а на днях признался подруге в любви. Он опубликовал романтический снимок в объятиях подруги и написал: «Жизнь - это ты и я. Люблю тебя».

Напомним, в августе стало известно о том, что из-за крупных долгов (10,5 млн евро) проведена конфискация принадлежащих Вакки яхт и вилл. Но «танцующий миллионер» если и расстроен, то не показывает виду. «Хотите интервью? Легко, но только за ваш счет. Вы же знаете, у меня кончились деньги», — заявил Джанлука на расспросы корреспондента итальянской газеты Quotidiano.

По некоторым данным, сейчас состояние Вакки оценивается в 450 миллионов долларов, а годовой доход звезды Insta составляет до 20 миллионов.

Ранее мы писали:

7 заповедей счастливого человека. Научиться быть довольным не очень сложно.