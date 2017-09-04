Вакки признался в любви королеве красоты
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Главный принцип Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi): «Брать от жизни все». И даже на грани банкротства «танцующий миллионер» не изменяет себе. Пока итальянские издания судачат о его многомиллионных долгах, Вакки наслаждается романом с одной из самых красивых девушек мира Ариадной Гутьеррес (Ariadna Gutierrez).
О разрыве Вакки с гражданской супругой Габриэллой и романе с Ариадной слухи появились еще в июле. В августе Джанлука недвусмысленно намекнул на отношения, а на днях признался подруге в любви. Он опубликовал романтический снимок в объятиях подруги и написал: «Жизнь - это ты и я. Люблю тебя».
Напомним, в августе стало известно о том, что из-за крупных долгов (10,5 млн евро) проведена конфискация принадлежащих Вакки яхт и вилл. Но «танцующий миллионер» если и расстроен, то не показывает виду. «Хотите интервью? Легко, но только за ваш счет. Вы же знаете, у меня кончились деньги», — заявил Джанлука на расспросы корреспондента итальянской газеты Quotidiano.
По некоторым данным, сейчас состояние Вакки оценивается в 450 миллионов долларов, а годовой доход звезды Insta составляет до 20 миллионов.
Ранее мы писали:Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.
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Обсуждение 2
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/pohudala
04.09.17 16:55
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СимаТогда понятно, что из за 10 мил расстраивается не будет. На его стиль жизни это сильно не повлияет.
04.09.17 10:51