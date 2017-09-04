Собчак с косой готовится к захвату власти

Ксения Собчак совсем недавно заявила, что ни за что не подумает баллотироваться в президенты. Мол, политика для нее слишком скучное занятие. И тем не менее звезда не прочь представить себя в роли правительницы. О чем на днях и сообщила.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 3 2017 в 12:44 PDT

Собчак опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в длинном платье, с косой и в лаптях. «Мать Всех Мыслимых и Немыслимых Драконов и Тириоша Ланнистер на совещании по захвату власти в стране» - подписана фотография. Чуть ранее Ксения намекнула на работу над новым проектом, от которого у нее «дух захватывает».

Поклонники интригу оценили: «Дейенерис Анатольевна)», «Уж в чем-чем, а в чю Ксении не отказать», «Что это за телешоу будет? Очень интересно)) Ксюше очень идет эта роль».

Но некоторые расценили снимок как провокацию: «Поаккуратнее со сценками. Оскорбления и насмешки над Русским народом Вам никто не позволит. Время то прошло».

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что в качестве «спарринг-партнеров главного кандидата в президенты» могут быть выдвинуты нескольких женщин. И одной из кандидатур названа Ксения. Но Собчак сразу открестилась от подобной перспективы. «Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрация президента) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь», - написала в Insta звезда.

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