 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анджелина Джоли: «Мне не нравится одиночество»


0 0

Скоро исполнится год с того момента, как голливудские звезды Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) объявили о разрыве. Инициатором расставания стала Джоли. А сейчас Анджелина признается, что вовсе не из тех, кто «наслаждается свободой и одиночеством».

 

После разрыва с Питтом Анджелина особо не распространялась о личном, стараясь придерживаться нейтрального тона в беседе с прессой. А теперь решила пооткровенничать.

В интервью изданию Telegraph актриса призналась, что разрыв оказался довольно неприятной штукой. «Это трудно. Мне не нравится быть одной. Это совсем не то, что мне бы хотелось. Ничего приятного, просто сложно».

В интервью австралийскому Sydney Morning Herald Джоли уточнила, что последний год «просто заботилась о детях». «Я могу притворяться, что это было нетрудно. Но я пытаюсь пройти через это и просто двигаюсь вперед. В конце концов я попыталась найти баланс, больше работать, но из-за семейных проблем это давалось мне чрезвычайно сложно».

Напомним, ранее Питт признался, что в последние годы в браке увлекся алкоголем. После разрыва актер прошел курс реабилитации, и ему удалось справиться с зависимостью.

Ранее мы писали:

Джоли с любовью вспоминает Питта. У пары было немало прекрасных моментов.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.



0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Анджелина Джоли

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору