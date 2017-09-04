Анджелина Джоли: «Мне не нравится одиночество»

Скоро исполнится год с того момента, как голливудские звезды Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) объявили о разрыве. Инициатором расставания стала Джоли. А сейчас Анджелина признается, что вовсе не из тех, кто «наслаждается свободой и одиночеством».

Публикация от Angelina Jolie 💖 (@angeliinaajolie) Сен 4 2017 в 5:17 PDT

После разрыва с Питтом Анджелина особо не распространялась о личном, стараясь придерживаться нейтрального тона в беседе с прессой. А теперь решила пооткровенничать.

В интервью изданию Telegraph актриса призналась, что разрыв оказался довольно неприятной штукой. «Это трудно. Мне не нравится быть одной. Это совсем не то, что мне бы хотелось. Ничего приятного, просто сложно».

В интервью австралийскому Sydney Morning Herald Джоли уточнила, что последний год «просто заботилась о детях». «Я могу притворяться, что это было нетрудно. Но я пытаюсь пройти через это и просто двигаюсь вперед. В конце концов я попыталась найти баланс, больше работать, но из-за семейных проблем это давалось мне чрезвычайно сложно».

Напомним, ранее Питт признался, что в последние годы в браке увлекся алкоголем. После разрыва актер прошел курс реабилитации, и ему удалось справиться с зависимостью.

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