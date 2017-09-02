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Серена Уильямс родила дочь


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Серена Уильямс (Serena Williams) и ее возлюбленный Алексис Оганян (Alexis Ohanian) принимают поздравления. Вчера, 1 сентября, знаменитая теннисистка родила первенца. Спортсменка и ребенок в порядке и прекрасно себя чувствуют.

Уильямс родила дочь. Малышка появилась на свет в медицинском центре Святой Марии в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Как уточняется, девочка родилась не слишком крупной - ее вес составил чуть больше 3 кг. Имя ребенка пока не сообщается.

Тем временем звезды шоу-бизнеса и спорта спешат поздравить счастливых маму и папу. Одной из первых опубликовала поздравления в социальных сетях певица Бейонсе (Beyonce). Венус Уильямс (Venus Williams), сестра Серены, не смогла быстро среагировать, поскольку находилась на соревнованиях в Нью-Йорке. Но после матча спортсменка заявила, что очень взволнована и пока не может выразить словами то, что она чувствует, став тетей.

Напомним, ранее Серена признавалась, что беременность стала для нее большим сюрпризом. «Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». Australian Open Уильямс выиграла, будучи на 8-й неделе беременности.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.09.2017 Теги: Серена Уильямс

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Обсуждение 2  

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  • Прелесть
    Счастливого материнства и здоровья малышке!
    		 02.09.17 23:34
         
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  • 6ayfjf9ku4
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    		 02.09.17 23:27
         
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