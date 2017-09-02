Билан представил клип с мисс мира

Дима Билан - в прекрасной форме. Артист бодр, полон энергии, у него масса творческих планов. Накануне певец представил новый клип на композицию «Держи», и поклонники в восторге.

В клипе Димы блеснула одна из самых красивых девушек России, обладательница титула «Мисс мира - 2008» Ксения Сухинова. Съемки проходили в Лиссабоне, и, по словам режиссера Леонида Колосовского, исполнители главных ролей «протанцевали сотню километров». «Все, что нам нужно было для этого клипа — хорошее настроение, готовность работать и очень много локаций. Такова идея. Есть песни, на которые хочется снимать клипы, не усложняя ничего. В самой песне столько драйва и ритма, что режиссеру остается только это подчеркнуть».

Поклонникам Билана видео понравилось. Особенно хвалят танцы артиста: «Дим, круто. Класс просто. Сегодня прям праздник», «Смотреть на то, как двигается Дима - лучшее в моей жизни», «Дима, ваши танцы сделали мой день!!! Ярко, солнечно, а главное с юмором:))) Очень зацепило!!!», «Невероятный клип!»

Сам артист говорит, что съемки в Португалии стали для него отдыхом: «Уютно здесь, историей обволакивает и как-то по-особенному изящно что ли, как будто в семью вернулся».

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