Шепелев выбирает школу для сына

Дмитрий Шепелев старается быть примерным папой. Сын шоумена 4-летний Платон занимается изучением языков, спортом, музыкой. Мальчик посещает детский сад, в котором общается с ребятами разных национальностей, и, по словам Дмитрия, прекрасно развивается. А сам Шепелев уже задумался о будущем школьном образовании наследника.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

В честь Дня знаний Шепелев поделился своими соображениями по поводу выбора школы. По словам ведущего, в Москве вполне возможно создать некий оазис благополучия для ребенка, но вряд это удачное решение, поскольку в какой-то момент мальчик все равно окажется лицом к лицу с не самой приятной действительностью.

«Хочу ли я, чтобы мой ребенок пошел в общеобразовательную школу, в которой учатся самые разные дети? Не уверен. Хочу ли я, чтобы он пошел в школу, где будут исключительно дети «белая кость, голубая кровь»? Не хочу, потому что это тоже не про жизнь», — говорит артист в интервью порталу Mama club.

Дмитрий также не сторонник домашнего обучения. «Ребенку нужно много общаться, он хочет общаться, ему нужны другие дети. Поэтому я считаю, что домашнее образование – это провал».

По словам шоумена, ему хотелось бы привить ребенку «не дешевую или дорогую модели, а другую модель общения, открытую». И пока Дмитрий в раздумьях.

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