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Ирина Шейк устроила день спа


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У Ирины Шейк каникулы. Накануне топ-модель опубликовала эффектные снимки, на которых запечатлена в бикини. И судя по подписи, звезда наслаждается отдыхом на Мертвом море.

В последние дни лета Ирина решила, что ей просто необходим курс спа-процедур. И отправилась в самое подходящее для этого место - на Мертвое море. На снимках, опубликованных в Insta, Шейк позирует в красном бикини и в компании подруг. Поклонники не скупятся на комплименты и восхищаются прекрасной фигурой модели.

Напомним, пять месяцев назад Ирина родила дочь, но в декрете не засиживалась и довольно быстро пришла в форму. В одном из недавних интервью модель говорила, что восстановила фигуру после родов благодаря занятиям джиу-джитсу. Кардио Шейк не нравится, йога для звезды слишком скучная, а вот джиу-джитсу и пилатес девушке подходят идеально.

 

По словам Ирины, в обычной жизни она никогда не забывает про солнцезащитные средства, но не увлекается декоративной косметикой. «Я наношу только тональную основу и консилер, чтобы выровнять тон и придать свежести лицу. На губах, как правило, у меня помада розовато-бежевого оттенка».

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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Ирина Шейк

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