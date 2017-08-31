Виктория Бекхэм удивила откровенным селфи

В свое время она любила эпатировать вызывающими нарядами на сцене. Но времена Spice Girls позади, и сегодня Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) позиционирует себя как респектабельная и рафинированная дама. Хотя иногда она не прочь тряхнуть стариной.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Авг 30 2017 в 11:55 PDT

Виктория ошеломила поклонников, опубликовав в Instagram фото, на котором запечатлена в бра «в стиле Пош». Собственно, таким образом звезда решила привлечь внимание к своей косметической линии, созданной в сотрудничестве с компанией Estee Lauder (презентация запланирована на 1 сентября).

Но светские обозреватели обратили внимание не на косметику. Многие тут же припомнили, что в свое время у Виктории был весьма эффектный бюст. Над звездной грудью поработали пластические хирурги, и некоторое время звезда категорически отрицала это обстоятельство, уверяя, что она совершенно натуральна, за исключением накладных ногтей.

Но в 2011 году, после рождения дочери Харпер, знаменитость призналась, что решила избавиться от силиконовых имплантов. «Да, теперь у меня их нет. Но я думаю, а может, стоит их продать?» - шутила Виктория.

Ранее мы писали:

Виктория Бекхэм: «Я такая же, как все». В принципе Виктория мало чем отличается от среднестатистической женщины.

Дэвид Бекхэм назван самым стильным британцем. Бек обошел принца Уильяма.

Виктория Бекхэм: эволюция стиля в фотографиях. Как менялась звезда.