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Ким Кардашян не забывает о корнях


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) стала звездой нового номера арабского издания Harper's Bazaar. Фото звезды украсило обложку журнала, и надо сказать, на снимке Ким хороша. И очень похожа на поп-диву Шер (Cher). Чего, собственно, и добивались редакторы.

 
 
 

Ким позировала известному фотографу Мариано Виванко (Mariano Vivanco) в нарядах LaBourjoisie. Получился прекрасный образ диско-дивы, который в свое время принес славу Шер.

В сопроводительном интервью Кардашян завела разговор о корнях. «Я всегда наблюдаю за другими армянскими женщинами. Вы же понимаете, у нас есть кое-что общее. Эти глубокие семейные корни. У Шер всегда был слишком яркий, слишком вызывающий образ, и я одержима ею. Вы только представьте, она носила эти шикарные платья в 70-х и что тогда о ней думали».

Ким напомнила, сама она нередко выбирает очень смелые наряды, но уверяет, что никогда не жалеет. «Знаете, в конце дня я все равно остаюсь собой».

Несколькими днями ранее в Сети появились снимки Кардашян для журнала Interview в образе Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy). Фотографии спровоцировали бурные дискуссии. В частности, многие отметили, что на снимках Ким выглядит «слишком черной» и это несколько неуместно, учитывая происхождение звезды.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян может заработать миллионы за 5 минут. Звезда запустила собственный косметический бренд.


0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: Ким Кардашян

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