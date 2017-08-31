 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алена Водонаева за таинство брака


0 0

Алена Водонаева готовится снова выйти замуж. Через две недели в Петербурге пройдет бракосочетание звезды с музыкантом Алексеем Косинусом (Комовым). Пара решила отказаться от пышного торжества и на днях объяснила почему.

 

На днях сообщалось о планах пары провести свадьбу в непривычном формате. Алена и Алексей решили после загса отправиться на романтический ужин. Ужин будет исключительно на двоих. Даже родителей не будет.

«Таинство брака все же должно быть немного таинством, с дурацкими конкурсами это невозможно. Мне хочется быть только с Лешей», – пояснила Водонаева изданию Sobaka.ru.

По словам счастливой невесты, они планируют устроить праздничный ужин с родителями и сыном Богданом попозже.

Алексей же заметил, что сейчас многие считают брак «устаревшим ритуалом», но лично ему подобная концепция не нравится. «Вообще-то, человеку для здорового и гармоничного существования нужны ритуалы и нужен режим. Штамп в паспорте – это ритуал, жизнь в браке – это режим. Это классно, это по-взрослому, это значит, что ты готов нести ответственность не по настроению, а всегда», – рассуждает артист.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: Алена Водонаева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору