Алена Водонаева за таинство брака

Алена Водонаева готовится снова выйти замуж. Через две недели в Петербурге пройдет бракосочетание звезды с музыкантом Алексеем Косинусом (Комовым). Пара решила отказаться от пышного торжества и на днях объяснила почему.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 19 2017 в 12:31 PDT

На днях сообщалось о планах пары провести свадьбу в непривычном формате. Алена и Алексей решили после загса отправиться на романтический ужин. Ужин будет исключительно на двоих. Даже родителей не будет.

«Таинство брака все же должно быть немного таинством, с дурацкими конкурсами это невозможно. Мне хочется быть только с Лешей», – пояснила Водонаева изданию Sobaka.ru.

По словам счастливой невесты, они планируют устроить праздничный ужин с родителями и сыном Богданом попозже.

Алексей же заметил, что сейчас многие считают брак «устаревшим ритуалом», но лично ему подобная концепция не нравится. «Вообще-то, человеку для здорового и гармоничного существования нужны ритуалы и нужен режим. Штамп в паспорте – это ритуал, жизнь в браке – это режим. Это классно, это по-взрослому, это значит, что ты готов нести ответственность не по настроению, а всегда», – рассуждает артист.

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