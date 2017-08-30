Водонаева организует необычную свадьбу

Алена Водонаева - девушка независимая. Она довольно долго рассуждала о нежелании второй раз связывать себя узами брака. Но никогда не говори «никогда». Через несколько недель Алена отправляется в загс. И свадьба звезды будет нестандартной.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 26 2017 в 8:52 PDT

В июле Водонаева торжественно объявила - теперь она невеста. «Хотите выйти замуж за мужчину вашей мечты? Спросите меня как! Я умею загадывать желания. Сильно. И всегда жду, когда они исполнятся, не проявляя при этом инициативу. Просто сильно хочу. Прошло четыре года, как он мне очень нравился. Прошло полтора месяца, как мы были вместе и он сделал мне предложение 18062017. Есть вопросы?» — писала Алена в Insta.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 27 2017 в 11:21 PDT

Женихом девушки стал музыкант Алексей Косинус из Петербурга. 11 сентября в петербургском Дворце бракосочетания №1 состоится бракосочетание пары. Алена пока не распространяется о грядущем торжестве, но журналисты выяснили, что влюбленные решили отказаться от пышных банкетов и устроят праздник «строго для двоих».

После загса пара отправится в один из шикарных ресторанов, и на ужине не будет даже родителей. А на следующий день Алена и Алексей отправятся в свадебное путешествие в Израиль.

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