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Водонаева организует необычную свадьбу


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Алена Водонаева - девушка независимая. Она довольно долго рассуждала о нежелании второй раз связывать себя узами брака. Но никогда не говори «никогда». Через несколько недель Алена отправляется в загс. И свадьба звезды будет нестандартной.

 

В июле Водонаева торжественно объявила - теперь она невеста. «Хотите выйти замуж за мужчину вашей мечты? Спросите меня как! Я умею загадывать желания. Сильно. И всегда жду, когда они исполнятся, не проявляя при этом инициативу. Просто сильно хочу. Прошло четыре года, как он мне очень нравился. Прошло полтора месяца, как мы были вместе и он сделал мне предложение 18062017. Есть вопросы?» — писала Алена в Insta.

 

Женихом девушки стал музыкант Алексей Косинус из Петербурга. 11 сентября в петербургском Дворце бракосочетания №1 состоится бракосочетание пары. Алена пока не распространяется о грядущем торжестве, но журналисты выяснили, что влюбленные решили отказаться от пышных банкетов и устроят праздник «строго для двоих».

После загса пара отправится в один из шикарных ресторанов, и на ужине не будет даже родителей. А на следующий день Алена и Алексей отправятся в свадебное путешествие в Израиль.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 30.08.2017 Теги: Алена Водонаева

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