У сына Фриске появился еще один папа
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Семья Фриске продолжает бороться за маленького Платона. И в СМИ снова появилась информация о том, что Дмитрий Шепелев, возможно, не является биологическим отцом мальчика. Есть подозрения, что родителем стал один из бывших возлюбленных Жанны.
По новой версии, незадолго до романа с Дмитрием Шепелевым певица встречалась с неким мужчиной и фактически жила с ним в гражданском браке. В какой-то момент пара рассталась, но и после разрыва Жанна время от времени встречалась с бывшим. И не исключено, что именно этот мужчина является биологическим отцом Платона.
Как пишет «Комсомольская правда», после рождения первенца звезда долго думала и в конце концов решила вписать в метрику Шепелева. Бывший возлюбленный артистки считает, что именно он является отцом мальчика, но пока не готов разбираться в суде.
«Мы допускаем, что Жанна могла забеременеть от бывшего гражданского мужа, но после приняла решение окончательно порвать с ним. И, родив в Америке Платона, сама в роддоме попросила записать его отцом Шепелева. Ведь экс-бойфренд не хотел детей, говорил, что не готов становиться отцом. А Шепелев, по мнению Жанны, мог бы стать хорошим папой малышу», - заявили юристы семьи Фриске.
Не исключено, что в недалеком будущем Фриске вновь потребуют сделать ДНК-тест. Дмитрий Шепелев ранее проигнорировал подобную просьбу.
Ранее мы писали:
Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь». Неожиданное заявление отца Жанны Фриске.
Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.
Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
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Обсуждение 4
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НояНе приведи господь иметь такую семейку. Шепелев все делает правильно.
31.08.17 07:55
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ПоздноМальчик похож на Шепелева.
30.08.17 13:55
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ЛотоssБедная Жанна. Всё полощут её имя и полощут. Уже достаточно времени с момента её смерти прошло, а фрики всё никак не успокоятся. Уверена, что слушки пускает семейство фриков с целью отобрать маленького Платона, да собственно, и не столко его, сколько Жаннино наследство.
30.08.17 13:19