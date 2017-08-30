У сына Фриске появился еще один папа

Семья Фриске продолжает бороться за маленького Платона. И в СМИ снова появилась информация о том, что Дмитрий Шепелев, возможно, не является биологическим отцом мальчика. Есть подозрения, что родителем стал один из бывших возлюбленных Жанны.

По новой версии, незадолго до романа с Дмитрием Шепелевым певица встречалась с неким мужчиной и фактически жила с ним в гражданском браке. В какой-то момент пара рассталась, но и после разрыва Жанна время от времени встречалась с бывшим. И не исключено, что именно этот мужчина является биологическим отцом Платона.

Как пишет «Комсомольская правда», после рождения первенца звезда долго думала и в конце концов решила вписать в метрику Шепелева. Бывший возлюбленный артистки считает, что именно он является отцом мальчика, но пока не готов разбираться в суде.

«Мы допускаем, что Жанна могла забеременеть от бывшего гражданского мужа, но после приняла решение окончательно порвать с ним. И, родив в Америке Платона, сама в роддоме попросила записать его отцом Шепелева. Ведь экс-бойфренд не хотел детей, говорил, что не готов становиться отцом. А Шепелев, по мнению Жанны, мог бы стать хорошим папой малышу», - заявили юристы семьи Фриске.

Не исключено, что в недалеком будущем Фриске вновь потребуют сделать ДНК-тест. Дмитрий Шепелев ранее проигнорировал подобную просьбу.

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