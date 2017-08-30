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Малахов и Максакова обошли Волочкову


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Андрей Малахов пытается устроить очередной хайп. И пока ему это удается. Накануне, 28 августа, вышел первый выпуск шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». И как сообщается, шоумену удалось обойти Дмитрия Борисова с ток-шоу «Пусть говорят».

Премьера обновленного проекта с Малаховым была посвящена Марии Максаковой. Андрей заглянул к певице в гости и выяснил, что звезда, наконец, помирилась с матерью. Максакова также рассказала о том, как справляется с болью утраты мужа, пожаловалась на невозможность общаться со старшими детьми.

Тем временем в студии ток-шоу «Пусть говорят» обсуждался конфликт Анастасии Волочковой с личным водителем. Балерина обвиняет бывшего шофера в краже и манипуляциях.

На Youtube шоу Малахова получило неоднозначные оценки. Некоторые назвали выпуск провальным. «Теперь та же ерунда, только на другом канале. Малаховщина, одним словом», - возмущаются комментаторы.

Тем не менее по информации компании Mediascope, «Прямой эфир» от 28 августа получил по Москве рейтинг 4,7%, в то время как «Пусть говорят» — 3,8%. Руководство Первого канала и «России-1» пока не спешит с комментариями, уточняет gazeta.ru.

Ранее мы писали:

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Меньшова заменит Малахова. Юлия займется программой «Сегодня вечером».

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.


2 Не нравится 0 Нравится 30.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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Обсуждение 2  

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  • Литиция
    Такая любовь готовит бриллианту достойную оправу.
    		30.08.17 15:39
         
    0
         
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  • Лотоss
    Бывший муж "отсёк" от неё (взрослой женщины) всех друзей. А от 13-летнего (причём, своего собственного) ребёнка она ждёт, что он у такого отца потребует отправить его к маме. С дочкой вообще я не поняла - причём тут чужая женщина, если это твой собственный ребёнок? В общем, дамочка не слишком требовательна к себе и слишком требовательна к другим. Почему-то возникает впечатление тотального вранья, хотя чисто по-человечески - тяжело, конечно, остаться без мужа с маленьким ребёнком. И опять же: постеснялась рассказать, что поёт в церковном хоре. Но Малахов-то об этом явно от неё узнал, значит, не постеснялась, просто в фильм не вставили.
    		30.08.17 13:08
         
    1
         
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