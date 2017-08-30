Малахов и Максакова обошли Волочкову

Андрей Малахов пытается устроить очередной хайп. И пока ему это удается. Накануне, 28 августа, вышел первый выпуск шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». И как сообщается, шоумену удалось обойти Дмитрия Борисова с ток-шоу «Пусть говорят».

Премьера обновленного проекта с Малаховым была посвящена Марии Максаковой. Андрей заглянул к певице в гости и выяснил, что звезда, наконец, помирилась с матерью. Максакова также рассказала о том, как справляется с болью утраты мужа, пожаловалась на невозможность общаться со старшими детьми.

Тем временем в студии ток-шоу «Пусть говорят» обсуждался конфликт Анастасии Волочковой с личным водителем. Балерина обвиняет бывшего шофера в краже и манипуляциях.

На Youtube шоу Малахова получило неоднозначные оценки. Некоторые назвали выпуск провальным. «Теперь та же ерунда, только на другом канале. Малаховщина, одним словом», - возмущаются комментаторы.

Тем не менее по информации компании Mediascope, «Прямой эфир» от 28 августа получил по Москве рейтинг 4,7%, в то время как «Пусть говорят» — 3,8%. Руководство Первого канала и «России-1» пока не спешит с комментариями, уточняет gazeta.ru.

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