Королева сняла провокационный клип

Наташа Королева любит эпатировать. Провокационные ролики, откровенное домашнее видео... Но сейчас артистка сделала, так сказать, рывок. Наташа выступила в качестве продюсера и режиссера. Певица представила клип своей группы с кричащим названием «Попанбенд». Публика ошеломлена.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Авг 27 2017 в 5:12 PDT

Королева опубликовала в Insta клип на песню с провокационным названием «Стирала тебе трусы». Как поясняет звезда, с недавних пор съемки видео стали для нее увлекательным хобби и она прошла интенсивный курс обучения в Академии кино в Лос-Анджелесе.

«Эта видеоработа - итог моих познаний!!! «Стирала тебе трусы» – это первая серия музыкального ситкома! Это история двух подружек, Ани "Попочки" @annpopsy и Еённой подружки Дарыны Орестовны @dasher_tsiurko, которые попадают в разные ситуации и жизненные перипетии. Самое интересное, что все, кто снимался в этом клипе - это не профессиональные актеры, а обыкновенные люди! Кто-то работает у меня в офисе, кто-то в салоне красоты. Надеюсь, что первый блин Не комом! "ПОПАНБЕНД" - это не только новая музыкальная команда. @popanband - это музыкальный ситком!!! Продолжение следует!!! Конструктивная критика приветствуется!!! Ваша Наташа!»

На критику поклонники не скупились: «Разочаровала. . .», «Клип классный! Никого не слушай. Говори то, что хочешь и как хочешь. Всем не угодишь, да и надо ли. Снимай еще!», «Ужас!!! Что значит вам никто новых песен не пишет, так вы на сиськи перешли. Николаев когда был с вами, что не песня, то хит. А сейчас...», «Наталья, не надо! Это скучно! Попахивает безнадегой и агонией!»

Ранее мы писали:

Наташа Королева о муже: «Мы друг друга не напрягаем». Секрет семейной гармонии.