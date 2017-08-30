 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Белла Хадид установила рекорд


0 1

Она относительно недавно в модельном бизнесе. Но успехам Беллы Хадид (Bella Hadid) могут позавидовать даже супермодели. На сегодня Белла оказалась самой популярной топ-моделью среди фотографов.

 
 
 

Снимки девушки украсили 8 обложек различных версий журнала Vogue, и это невероятно круто. Накануне в Сети появились снимки фотосессии Хадид для сентябрьского номера бразильского Vogue. Модель позировала в ярко-розовом кружевном боди, экстравагантном темно-синем платье из новой коллекции Saint Laurent и стильном черном туалете.

Как уточняется, это восьмая обложка Беллы. Она также снималась для китайского, испанского, австралийского, арабского и других версий популярного модного глянца. Так что теперь девушку можно с полным основанием назвать «самой фотографируемой моделью». И да, в истории Vogue такое впервые.

Это не единственный повод для гордости у Беллы. На днях девушка подтвердила свое участие в ежегодном модном шоу Victoria's Secret в Шанхае, которое пройдет в ноябре. «Я так взволнована! Спасибо. Не могу поверить, что снова стану частью шоу. Я не могу дождаться еще одного невероятного опыта», — сообщила звезда в соцсетях. Напомним, модель дебютировала в рядах «ангелов» в прошлом году.

Ранее мы писали:

Белла Хадид стала лицом Dior. Модель делает успехи.

Белла Хадид: «Я - мусульманка и горжусь этим». Топ-модель сделала неожиданное признание.

Белла Хадид: «Хочу вернуть свою задницу». Модель резко похудела перед шоу Victoria’s Secret.​



1 Не нравится 0 Нравится 30.08.2017 Теги: Белла Хадид

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору