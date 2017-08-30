Белла Хадид установила рекорд
0 1
Она относительно недавно в модельном бизнесе. Но успехам Беллы Хадид (Bella Hadid) могут позавидовать даже супермодели. На сегодня Белла оказалась самой популярной топ-моделью среди фотографов.
Снимки девушки украсили 8 обложек различных версий журнала Vogue, и это невероятно круто. Накануне в Сети появились снимки фотосессии Хадид для сентябрьского номера бразильского Vogue. Модель позировала в ярко-розовом кружевном боди, экстравагантном темно-синем платье из новой коллекции Saint Laurent и стильном черном туалете.
Как уточняется, это восьмая обложка Беллы. Она также снималась для китайского, испанского, австралийского, арабского и других версий популярного модного глянца. Так что теперь девушку можно с полным основанием назвать «самой фотографируемой моделью». И да, в истории Vogue такое впервые.
Это не единственный повод для гордости у Беллы. На днях девушка подтвердила свое участие в ежегодном модном шоу Victoria's Secret в Шанхае, которое пройдет в ноябре. «Я так взволнована! Спасибо. Не могу поверить, что снова стану частью шоу. Я не могу дождаться еще одного невероятного опыта», — сообщила звезда в соцсетях. Напомним, модель дебютировала в рядах «ангелов» в прошлом году.
Ранее мы писали:
Белла Хадид стала лицом Dior. Модель делает успехи.Белла Хадид: «Я - мусульманка и горжусь этим». Топ-модель сделала неожиданное признание.
Белла Хадид: «Хочу вернуть свою задницу». Модель резко похудела перед шоу Victoria’s Secret.
Читайте также
Обсуждение 4
-
****В коленках ничего плохого не вижу, а вот ее пластическому хирургу надо памятник поставить. Если погуглить ее до операций, можно увидеть обычную девушку-араба с широким носом и крупными чертами лица. То, как она выглядит сейчас, почти целиком заслуга этого доктора. Просто идеальная работа, браво.
30.08.17 17:17
-
ЛотоssУжасные колени. Ничего особенного не вижу в ней. Есть модели - настоящие красавицы и нереально харизматичные. Она - самая обыкновенная распиаренная просто симпатичная девушка.
30.08.17 13:15
-
KoshkaЭто она гордиться, что она мусульманка?
30.08.17 11:28