Белла Хадид установила рекорд

Она относительно недавно в модельном бизнесе. Но успехам Беллы Хадид (Bella Hadid) могут позавидовать даже супермодели. На сегодня Белла оказалась самой популярной топ-моделью среди фотографов.

















Снимки девушки украсили 8 обложек различных версий журнала Vogue, и это невероятно круто. Накануне в Сети появились снимки фотосессии Хадид для сентябрьского номера бразильского Vogue. Модель позировала в ярко-розовом кружевном боди, экстравагантном темно-синем платье из новой коллекции Saint Laurent и стильном черном туалете.

Как уточняется, это восьмая обложка Беллы. Она также снималась для китайского, испанского, австралийского, арабского и других версий популярного модного глянца. Так что теперь девушку можно с полным основанием назвать «самой фотографируемой моделью». И да, в истории Vogue такое впервые.

Это не единственный повод для гордости у Беллы. На днях девушка подтвердила свое участие в ежегодном модном шоу Victoria's Secret в Шанхае, которое пройдет в ноябре. «Я так взволнована! Спасибо. Не могу поверить, что снова стану частью шоу. Я не могу дождаться еще одного невероятного опыта», — сообщила звезда в соцсетях. Напомним, модель дебютировала в рядах «ангелов» в прошлом году.

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