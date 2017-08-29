Группа Serebro прощается с солисткой
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Популярная группа Serebro обновляется в очередной раз. Да, коллектив покидает одна из участниц. Полина Фаворская выступала в Serebro на протяжении трех лет, но сейчас поняла, что ей необходимо изменить жизнь.
О решении покинуть поп-группу Фаворская официально объявила накануне в соцсетях. Как пишет девушка, последнее время она стала чувствовать себя не в своей тарелке, а после отдыха на Бали пришла к выводу, что ей сейчас необходимо изменить образ жизни.
«Мое сердце открылось мне, и я все поняла. Я хочу познать себя. Познать свое тело и разум. Научиться слышать свое сердце всегда. Потому что сердце — единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться. Хочу пройти различные практики. Хочу в Индию, Тибет, Перу. Но в группе этого сделать нереально!»
Полина долго думала, как сообщить о своем решении Максиму Фадееву. И наконец, набралась храбрости. И... все оказалось не так страшно. «Я встретила такое понимание! Он мне сказал, что это очень круто, когда в таком возрасте приходят такие мысли. И сказал, что я обязательно должна это сделать. Моя неуверенность в собственных мыслях быстро улетучилась, и я поняла, что на верном пути», — поведала певица.
Сам Максим Фадеев накануне представил новый трек группы «В космосе» и сообщил: «"В космосе" - это наше с группой SEREBRO символическое прощание с Полиной».
Ранее мы писали:Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.
Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной.
Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда.
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Обсуждение 3
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СимаФадееву респект за такой подход. Осознал прошлые ошибки, похвально.
29.08.17 14:50
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Marana VilniusПодозреваю, что не так уж ценна она была для группы, и заменить её - не такая большая проблема.
29.08.17 15:41
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КураКанех, все дело в мжчине, ата та теперь, если в группе скакать полуголая будет) теерь занятия другие - толстобрюхо мжчине чесать , да лысину наглаживать за бабосики
29.08.17 10:50