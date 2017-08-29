Группа Serebro прощается с солисткой

Популярная группа Serebro обновляется в очередной раз. Да, коллектив покидает одна из участниц. Полина Фаворская выступала в Serebro на протяжении трех лет, но сейчас поняла, что ей необходимо изменить жизнь.

О решении покинуть поп-группу Фаворская официально объявила накануне в соцсетях. Как пишет девушка, последнее время она стала чувствовать себя не в своей тарелке, а после отдыха на Бали пришла к выводу, что ей сейчас необходимо изменить образ жизни.

«Мое сердце открылось мне, и я все поняла. Я хочу познать себя. Познать свое тело и разум. Научиться слышать свое сердце всегда. Потому что сердце — единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться. Хочу пройти различные практики. Хочу в Индию, Тибет, Перу. Но в группе этого сделать нереально!»

Полина долго думала, как сообщить о своем решении Максиму Фадееву. И наконец, набралась храбрости. И... все оказалось не так страшно. «Я встретила такое понимание! Он мне сказал, что это очень круто, когда в таком возрасте приходят такие мысли. И сказал, что я обязательно должна это сделать. Моя неуверенность в собственных мыслях быстро улетучилась, и я поняла, что на верном пути», — поведала певица.

Сам Максим Фадеев накануне представил новый трек группы «В космосе» и сообщил: «"В космосе" - это наше с группой SEREBRO символическое прощание с Полиной».

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Авг 27 2017 в 11:17 PDT

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